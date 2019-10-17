كيف يستعد الزمالك للمقاولون؟ عودة بديل النقاز وأشعة لجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أصبح حازم إمام ظهير أيمن فريق الزمالك، مستعدًا لمباراة المقاولون العرب المقبلة بعدما تماثل اللاعب للشفاء.

وكان ظهير الزمالك تعرض للإصابة بعد تدخل عنيف من جانب زميله محمود حمدي "الونش" في التدريبات.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بنادي الزمالك، أن اللاعب عاد للتدريبات مؤخرًا استعدادًا لمباراة المقاولون العرب.

ويعتمد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك، على خدمات الظهير التونسي حمدي النقاز منذ توليه المنصب.

وفي سياق متصل، يخضع عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك، أشعة على القدم اليمنى.

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اللاعب كان قد اشتكى للجهاز الطبي من إصابة لحقت به خلال تواجده في مباراة المنتخب المصري أمام بتسوانا.

وحاض ظهير الزمالك لتدريبات تأهيلية أمس الأربعاء على هامش المران، لحين الاطمئنان على حالته قبل الدفع به في التدريبات.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المقاولون العرب يوم السبت المقبل بعد تأجيل لقاء القمة أمام الأهلي وفقًا لقرار اتحاد الكرة.

ويتساوى الزمالك في عدد النقاط مع المقاولون العرب حيث ييمتلك كل فريق سبع نقاط وهذا ما جمعه بيراميدز أيضًا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري بعد مرور ثلاث جولات بالفوز على فرق سموحة والإنتاج الحربي وأخيرًا أسوان.