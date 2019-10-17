"وافق على التأجيل".. برشلونة يرفض خوض الكلاسيكو في برنابيو رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

رفض نادي برشلونة الإسباني بشكل رسمي مقترح رابطة الاتحاد الإسباني لكرة القدم (الليجا) بتغيير ملعب مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري.

وكان من المقرر أن يلتقي برشلونة مع ريال مدريد في السادس والعشرين من أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو، ونظرًا للأزمة السياسية الحالية التي يشهدها إقليم كتالونيا اقترحت رابطة الليجا تغيير ملعب المباراة.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن البلوجرانا رد رسميًا على مطالبات لجنة المسابقات ورفض خيار تغيير ملعب المباراة.

وقالت "موندو" إن برشلونة لم يرفض مقترح تأجيل المباراة إلى 18 ديسمبر المقبل.

وكانت بعض التظاهرات قد نشبت فى إقليم كتالونيا بعدما أصدرت إحدى المحاكم الإسبانية حكمًا بالقبض على مجموعة من المسئولين والقادة فى الإقليم بسبب دعوات الانفصال عن إسبانيا.