"يستغل صلاح".. أسطورة يونايتد يوضح سبب تفوق ماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال دارين فليتشر لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، إن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول استفاد كثيرًا من توقف زميله محمد صلاح خلال المباريات الماضية.

وفسّر نجم يونايتد السابق في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس"، أن الفرق المنافسة تركز اهتمامها بمحمد صلاح وهذا ما يستفيد منه ماني جيدًا.

وأضاف :"شاهدنا فرق في المباريات الماضية تؤكد على ما أقوله، صلاح يقف قليلاً نتيجة اهتمام المدافعين به وهذا ما يجعل ماني يستفيد كثيرًا من هذه الخطوة".

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ويعتبر ماني هداف ليفربول في الموسم الحالي بعد مرور 8 جولات على بداية الدوري الإنجليزي حيث سجل السنغالي خمسة أهداف ليكون متفوقًا على صلاح بفارق هدف وحيد فقط.

وانتقل صاحب الـ35 عامًا للحديث عن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، قائلًا :"رغم غيابه عن التهديف منذ مباراة ليستر سيتي، لكن على يورجن كلوب توخي الحذر".

ويستعد ليفربول للخروج إلى ملعب "أولد ترافورد" من أجل ملاقاة منافسه مانشستر يونايتد مساء الأحد المقبل ضمن قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.