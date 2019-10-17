تقرير.. ماذا لو قرر الزمالك أو المقاولون السير على خطى جينيراسيون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الأسبوع الخامس إلى الرابع لتقام يوم السبت القادم، عقب تأجيل مباراة القمة لدواع أمنية، على أن تؤجل مباراة ذئاب الجبل وأسوان، ليقابل القرار برفض جميع الأطراف.

وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفض مواجهة المقاولون يوم السبت القادم، فيما رفض محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب القرار إلا أن محسن صلاح رئيس النادي الأصفر أكد أنه محل دراسة موجهاً الدعوة لمجلس إدارته لاجتماع طارئ لبحث الموقف.

قرار الزمالك برفض مواجهة المقاولون والتخلف عن التوجه إلى ملعب المباراة (في حالة موافقة ذئاب الجبل) على غرار خصمه جينيراسيون فوت في مباراة الإياب الشهيرة بدوري أبطال أفريقيا من شأنه أن يلحق الخسارة بالفريق المتغيب، إضافة إلى غرامات ضخمة، وهو ما يصعد القضية إلى لجنة الاستئناف، وفق الإجراءات التالية:

1- حسب اللائحة فإن الفريق المتضرر عليه اللجوء إلى لجنة الاستئناف للتظلم من القرارين، تقديم موعد المباراة واعتباره خاسراً.

2- تجيز اللائحة لأي نادٍ التظلم على قرارات اللجان المختلفة في اتحاد الكرة أمام لجنة الاستئناف.

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3- الإجراءات القانونية الخاصة بالتظلم، تقديم التظلم خلال 10 أيام من صدور القرار، وسداد 5 آلاف جنيه رسوم التظلم.

اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بالتظلم سيضع لجنة المسابقات واتحاد الكرة في مأزق لعوار قرار تقديم مباراة الزمالك والمقاولون، وصحة موقف الناديين وفقاً لحكم سابق حصل عليه النادي الأهلي من نفس اللجنة في شهر يوليو الماضي.

ورفض الأهلي في يونيو الماضي استكمال مسابقة بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وقدم شكوى إلى لجنة الاستئناف بقيادة المستشار عادل الشوربجي.

وقررت لجنة الاستئناف أحقية النادي الأهلي في شكواه وذلك لإخلال لجنة المسابقات بالجدول الصادر وإجراء تعديلات عليه، ومن ثم غياب العدالة بين الأندية بعد مراجعة الأوراق والجداول الصادرة.

كان من المقرر أن تقام مباراة أسوان والمقاولون غداً الجمعة في الأسبوع الرابع قبل 24 ساعة من مباراة القمة، وهو ما طغى على استعدادات الأبيض والأصفر فالزمالك أراح نجميه طارق حامد وفرجاني ساسي عن مواجهة "إف سي مصر" السابقة في الدوري، خشية الإنذار الثاني والغياب عن القمة ليتعادل مع الفريق الصاعد حديثاً للدوري فيما تدرب ذئاب الجبل على مواجهة أسوان قبل مفاجأة تقديم مباراة الأسبوع الخامس.

ويحتل المقاولون المركز الثالث في جدول الدوري بنفس رصيد بيراميدز الثاني والزمالك الرابع بـ7 نقاط، خلف الأهلي المتصدر بـ9 نقاط.