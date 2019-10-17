"لن نلعب السبت" قرار جديد من مرتضى منصور بشأن مواجهة المقاولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مواجهة فريق المقاولون العرب يوم السبت المقبل بعد قرار لجنة المسابقات بإقامة مباراة الفريق الأبيض مع ذئاب الجبل بدلاً من الأهلي.

وكان مقررًا أن يلتقي الزمالك مع الأهلي مساء السبت المقبل، لتقرر لجنة المسابقات تأجيل القمة لدواعٍ أمنية، على أن يخوض الأبيض مباراة المقاولون والتي تأتي ضمن الجولة الخامسة.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم": "تحدثت مع رئيس المقاولون العرب محسن صلاح ومحمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة وأكدوا لي رفضهم قرار لجنة المسابقات".

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وتابع: "حسام الزناتي لم يحترم نادي الزمالك والمقاولون العرب بجانب نادي أسوان بعد قراره، أعلن رفضي مواجهة المقاولون السبت".

وكان حسام الزناتي قرر عقب إعلان تأجيل القمة تبديل مواجهة المقاولون العرب وأسوان على أن يلتقي الأول فريق الزمالك ضمن الأسبوع الخامس.

من جانبه، علّق محمد عادل على قرار لجنة المسابقات، مؤكدًا أن إدارة نادي المقاولون أرسلت اعتراضًا رسميًا لاتحاد الكرة ترفض فيه مواجهة الزمالك (طالع التفاصيل).

وانتقل رئيس الزمالك للحديث عن ستاد الزمالك، قائلاً: "أمتلك عرضين الآن لاستاد الزمالك، سيتم عرض الأمر على وزير الرياضة، وبناء الاستاد لن يستغرق سوى عام".