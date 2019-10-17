جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعود اليوم عجلة بطولة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولية حيث تقام أربعة مواجهات مهمة وقوية في إطار الجولة الرابعة من البطولة . وتقدم لكم بوابة الوفد مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها . والقنوات الناقلة لها . نادي مصر ضد الجونة .. ستقام في تمام الـ3:00 عصرًا على ملعب ستاد الكلية الحربية . إنبي ضد الإنتاج الحربي .. في الـ5:30 مساءً على Advertisements ملعب استاد بتروسبورت . ملعب استاد بتروسبورت . مصر المقاصة ضد المصري البورسعيدي .. الساعة الـ5:30 مساءً على ملعب ستاد الجيش بالسويس . بيراميدز ضد سموحة .. الساعة الـ 8.00 مساءً على ملعب استاد الدفاع الجوي . وستكوم جميع المباريات منقولة عبر قناتي أون سبورت الرياضية وتايم سبورت الحاصلتان على حقوق بث الدوري الممتاز .

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