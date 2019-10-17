محمود دونجا: الانتصار على حرس الحدود يحفز الإسماعيلي

قال محمود عبد العاطى لاعب ارتكاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى أنه لابديل عن الانتصار فى مواجهة حرس الحدود من أجل استمرار التقدم بجدول ترتيب الفريق بمسابقة الدورى المصري الممتاز.
ومن المقر أن يستضيف فريق الإسماعيلي نظيره حرس الحدود غدًا الجمعة باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأكد دونجا قائلًا:" الانتصار على حرس الحدود سيمنحنادفعة قوية ، قبل مواجهة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب ثمن النهائى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية".
وأختتم قائلًا:" أتطلع للمساهمة فى قيادة فريقى لتحقيق مزيد من الانتصارات واعادته لوضعه الطبيعة بين أندية القمة ينافس دائما على الالقاب".
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