عبدالرحمن فيصل ينتظم في تدريبات يد الأهلي

انتظم عبدالرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعدما غاب عنها خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة. الإصابة. وتخلص اللاعب من «جبيرة الجبس» التي لجأ إليها بعد تعرضه للإصابة بشرخ في الساعد ولم يشارك في التدريبات خلال الفترة الماضية. يشارك في التدريبات خلال الفترة الماضية. ويدرس الجهاز الفني بقيادة السويدي أولا ليندجرين الدفع باللاعب بشكل جزئي في المباريات الودية التي سوف يخوضها الفريق خلال الأيام القادمة استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري.

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