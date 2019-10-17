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موعد مباراة بيراميدز وسموحة في الدوري والقنوات الناقلة

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يواجه بيراميدز فريق سموحة فى الثامنة مساءً، على ملعب الدفاع الجوي، فى أقوى مواجهات الجولة الرابعة، فى ظل رغبة الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز فى حصد النقاط الثلاث، للاستمرار فى

المنافسة على البطولة، بينما يطمح حسام حسن المدير الفنى لسموحة فى الفوز أيضًا للقفز إلى المربع الذهبي.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة.

تقام مباراة بيراميدز وسموحة اليوم

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الخميس في تمام الساعة 8.00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة

تذاع مباراة بيراميدز وسموحة على قناتي "أون سبورت وتايم سبورتس" في .

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بالدوري برصيد 7 نقاط، بينما يقع سموحة في المركز الثامن برصيد 4 نقاط.

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