اليوم.. بيراميدز يواجه سموحة.. والمصري يصطدم بالمقاصة في الدوري

تنطلق، اليوم الخميس، مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدورى الممتاز، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، لارتباط المنتخب الوطنى بخوض مباراة بتسوانا الودية، وخوض المنتخب الأوليمبى مباراتي جنوب أفريقيا.

يلتقى نادى مصر والجونة فى الثالثة عصرًا على ملعب الكلية الحربية، فى مواجهة متكافئة نسبيًا، حيث يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد نقطتين، بينما يحتل الجونة المركز الثانى عشر بثلاث نقاط.

وفى الخامسة والربع مساءً، يستضيف ملعب الجيش بالسويس، مواجهة مثيرة للغاية بين المقاصة والمصرى البورسعيدي، لرغبة الفريقين فى تحقيق الانتصار واقتناص النقاط الثلاث للاقتراب من المربع الذهبي، ويحتل الفريق الفيومى المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط، والمصرى فى المركز السابع برصيد 4 نقاط.

ويحل الإنتاج الحربى، صاحب المركز الثالث عشر، برصيد 3 نقاط، ضيفًا ثقيلًا على إنبى متذيلًا جدول

المسابقة بنقطة وحيدة، فى الخامسة والنصف مساءً، باستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث يطمح الفريقان إلى تعويض الخسارة فى الجولة الماضية، بعد هزيمة إنبى من سموحة، والإنتاج الحربى من الأهلي.

يواجه بيراميدز فريق سموحة فى الثامنة مساءً، على ملعب الدفاع الجوي، فى أقوى مواجهات الجولة الرابعة، فى ظل رغبة الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز، فى حصد النقاط الثلاث، للاستمرار فى المنافسة على البطولة، بينما يطمح حسام حسن، المدير الفنى لسموحة، فى الفوز أيضًا للقفز إلى المربع الذهبي.