فريق ينسحب من كأس مصر بسبب إصابة 5 لاعبين

تعرض أحد أندية الدرجات الدنيا في مصر لموقف حرج قبل خوضه لمباراة في الدور التمهيدي الأول لبطولة كأس مصر موسم 2020/2019، عندما أضطر للانسحاب بسبب إصابة 5 من لاعبيه أثناء العمليات الإحمائية.

فريق مركز شباب أبو كبير، كان بطل هذه الحكاية الغريبة، التي تضاف إلى سلسلة مواقف وطرائف الكرة المصرية، فبعد أن قطعت بعثة الفريق 40 كيلومترًا يوم أمس الاربعاء، الموافق 16 أكتوبر، لمواجهة مركز شباب ديرب نجم في مدينة ديرب نجم، قرر الفريق الانسحاب بسبب إصابة 5 لاعبين دفعة واحدة أثناء العمليات الإحمائية قبل المباراة.

ولم تتوقف طرفة الحدث بمُغادرة مركز شباب أبو كبير لملعب المباراة بعد إعلان الانسحاب، فقد اتفق الجهاز الفني للفريق على خوض مباراة ودية مع مركز شباب ديرب نجم للتحضير لمباريات الموسم الكروي الجديد 2020/2019!.

وتعتقد وسائل إعلام مصرية أن ما حدث بين مركزي شباب ديرب نجم وأبو كبير، يأتي في إطار اعتراض كافة أندية القسمين الثاني والثالث على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتطبيق دوري المحترفين بالقسم الثاني بدءًا من عام 2021.

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ويُنظر إلى مركز شباب أبو كبير على أنه الأكثر قوة وشهرة وشعبية من نادي أبو كبير الرياضي، إلا أن مستوى الفريق القابع في محافظة الشرقية تراجع في الثلاث سنوات الماضية.

وفي الوقت الذي انسحب فيه مركز شباب أبو كبير، تمكن جاره “نادي أبو كبير الرياضي” من تجاوز الدور الأول لكأس مصر منتصف هذا الأسبوع بفضل فوزه على نادي الرواد التابع لمدينة العاشر من رمضان في ملعب مركز شباب أبو كبير، ليترشح نادي أبو كبير إلى الدور الثاني من كأس مصر والذي سيواجه خلاله “نادي الشرقية الزقازيق” في ديربي المحافظة.

وكان نادي الشرقية الذي هبط من الدوري المصري الممتاز في نهاية موسم 2017/2016، قد تمكن من هزيمة نادي بلبيس في الدور التمهيدي الأول بهدف دون رد، سُجل في الدقيقة 80 بواسطة اللاعب “محمد صالح”.