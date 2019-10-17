رياضة | خزينة الهلال السعودي تنتعش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خزينة الهلال السعودي تنتعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سدد إدارة نادي التعاون السعودي برئاسة محمد القاسم مستحقات نادي الهلال السعودي في صفقة انتقال عبد المجيد السواط.

وحصل الهلال على حكم ضد نادي التعاون بدفع مليون و300 ألف ريال، بعد كسب القضية المرفوعة بخصوص عبدالمجيد السواط المنتقل من الزعيم في الموسم قبل الماضي.

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وقدمت إدارة الهلال شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي التعاون لعدم دفعها المستحقات المالية الذي سدد مليون ريال كجزء من العقوبة الموقعة عليه بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.