رياضة | حسام حسن يخطط للثأر من بيراميدز

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يلتقي فريقا بيراميدز وسموحة وجها لوجه، في مباراة قوية تنطلق بالثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب الدفاع الجوي، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز 2019-2020، في مباراة لن تكون سهلة لأي من الفريقين.

موقف الفريقين في الدوري المصري

يتواجد فريق بيراميدز حاليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 3 مباريات تعادل في مباراة وفاز في لقائين، على الجانب الأخر يتواجد سموحة في المركز الثامن بــ4 نقاط.

حسام حسن يخطط للثأر من بيراميدز

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يدخل حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الانتصار على بيراميدز أخر فريق قام بتدريبه قبل الفريق السكندري، وكان العميد قد تولى المهمة الفنية لبيراميدز في الموسم الماضي، قبل أن يرحل عنه بعد التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق.