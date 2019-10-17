رياضة | حسام حسن يخطط للثأر من بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يخطط للثأر من بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
موقف الفريقين في الدوري المصري
يتواجد فريق بيراميدز حاليا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعدما لعب 3 مباريات تعادل في مباراة وفاز في لقائين، على الجانب الأخر يتواجد سموحة في المركز الثامن بــ4 نقاط.
حسام حسن يخطط للثأر من بيراميدز
يدخل حسام حسن المدير الفني لفريق سموحة، مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الانتصار على بيراميدز أخر فريق قام بتدريبه قبل الفريق السكندري، وكان العميد قد تولى المهمة الفنية لبيراميدز في الموسم الماضي، قبل أن يرحل عنه بعد التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق.
موعد مباراة بيراميدز وسموحة
من المقرر أن تنطلق مواجهة بيراميدز وسموحة في الثامنة مساءا، وسيتم نقل اللقاء عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورت، أصحاب الحق الحصري في نقل مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.