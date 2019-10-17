رياضة | برشلونة يرد الصفعة لباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرد الصفعة لباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي برشلونة الإسباني للرد على باريس سان جيرمان، بعد أن خطف النادي فرنسي 2 من نجوم "لاماسيا"، أكاديمية البارسا.

وتعاقد برشلونة مع الثنائي تشابي سيمونز وكايز رويزن، وهما من أهم مواهب "لاماسيا".

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فقد بدأ برشلونة بالفعل اتصالات مع وكيل إدوارد ميشوت، لاعب الوسط البالغ من العمر 16 عامًا، ويعتبر واحدًا من المواهب الكبرى لباريس سان جيرمان ويميل أسلوب ميشوت مشابه جدًا لأسلوب لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي.

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ولا يعتبر برشلونة الراغب الوحيد في ضم ميشوت، فقد أبدت أندية أخرى مثل مانشستر سيتي وفالنسيا اهتمامًا باللاعب الشاب.

وكشفت "ليكيب" إلى أن المفاوضات بين ممثلي ميشوت وبرشلونة كانت إيجابية للغاية، ومن المقرر أن تكلل بالنجاح.

ويمتد عقد إدوارد ميشوت مع سان جيرمان حتى عام 2021، لكن إهمال باريس سان جيرمان - حسب الصحيفة - لفريقه الثاني سيدفع اللاعب لاختيار برشلونة.