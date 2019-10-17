رياضة | حازم إمام جاهز لقيادة الزمالك أمام المقاولون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام جاهز لقيادة الزمالك أمام المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تماثل حازم إمام ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للشفاء، وأصبح جاهزا للمشاركة في مباراة الأبيض المقبلة أمام المقاولون العرب يوم السبت ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.

وكان حازم قد تعرض لكدمة قوية خلال تدريبات الزمالك الاخيرة، حيث أكد الجهاز الطبي للفريق على جاهزية حازم للمشاركة في مباراة المقاولون العرب.

وشارك اللاعب في التدريبات الجماعية الأخيرة للزمالك بشكل طبيعي، عقب تعافيه من الكدمة التي تعرض لها، أثر تدخل من زميله محمود حمدي الونش في إحدى الكرات المشتركة اثناء المران.

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في سياق متصل جدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، رفضه التام لمواجهة المقاولون العرب يوم السبت المقبل، بعد تأجيل مباراة القمة بسبب تعليمات أمنية.

وهاجم مرتضى منصور حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب تحديد إقامة مباراة الزمالك والمقاولون العرب يوم السبت المقبل، في الوقت الذي رفض مسؤولو الفريقين إقامة اللقاء.

وكان من المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ولكن تقرر تأجيل المباراة إلى وقت غير معلن بسبب تعليمات من الأمن.