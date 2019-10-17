رياضة | ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة المقاولون

تأكد غياب محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة الابيض المقبلة امام المقاولون العرب ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك بأن من الصعب لحاق اللاعب بمباراة المقاولون العرب في حالة إقامتها بالموعد المحدد، وذلك بسبب عدم استكماله البرنامج التأهيلي الموضوع له بعد تعرضه للإصابة.

وغاب شيكابالا عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الايام الماضية بسبب تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، واجهاد في العضلة الخلفية، اثناء مواجهة الزمالك ومصر للمقاصة ببطولة الدوري المصري العام.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من اجل تجهيزه للمشاركة في المباريات المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، حيث يسعى الجهاز الفني للاطمئنان على اللاعب وعدم المجازفة بمشاركته.

ويحتل الزمالك المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد ٧ نقاط، وذلك بعد ان خاض ثلاثة مواجهات فاز في مبارتين وتعادل في لقاء وحيد.