رياضة | ريال مدريد يقترب من صفقة أحلامه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من صفقة أحلامه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتعويض صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد بالتعاقد مع مواطنه نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن نجولو كانتي هو حلم ريال مدريد الإسباني لضمه جوار كاسيميرو في وسط الملعب لكن المشكلة تكمن في ارتباط كانتي بعقد مع تشيلسي حتى 2023، وهو ما سيرفع قيمة الصفقة.

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وأضافت الصحيفة أن تشيلسي يعتقد أن قيمة كانتي لا تقل عن 138 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم مقارب لسعر بوجبا الذي حدده مانشستر يونايتد.

ويتطلع ريال مدريد لإغراء البلوز بضم النجم الكولومبي خاميس رودريجيز الذي كان هدفًا للفريق اللندني في وقتٍ سابق وإذا نظر إلى أن القيمة التسويقية لا تقل عن 58 مليون جنيه إسترليني، وبالتالي يمكن استخدامه في تخفيض قيمة صفقة كانتي.

