رياضة | خليفة عمر خربين في الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خليفة عمر خربين في الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي، متصدر بطولة الدوري حتى الآن قد استقر بالفعل على اللاعب الذي سيكون خليفة المهاجم السوري عمر خربين في خط هجوم الفريق خاصة بعد تأكد غياب الدولي السوري عن الملاعب لمدة 6 أسابيع على أقل تقدير بعد الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحف السعودية أن المدرب الروماني رازفان لوشيسكو قد قرر أن يدفع بمهاجم صالح الشهري الوافد الجديد لصفوف نادي الهلال السعودي مطلع الموسم الجاري قادمًا من نادي الرائد السعودي، في مركز المهاجم الثاني بجوار الفرنسي جوميز في خط هجوم الفريق في الفترة القادمة.

ويرى الجهاز الفني لنادي الهلال السعودي أن الشهري يستحق فرصة حقيقة لإثبات قدراته وإمكانياته مع الفريق، وربما تكون إصابة خربين وابتعاده عن الملاعب فرصة جيدة لصالح الشهري من أجل أن يضع قدمه في التشكيلة الأساسية لنادي الهلال السعودي في الفترة المقبلة.

يذكر أن صالح الشهري كان قد نجح في تسجيل 20 هدفًا في الموسم الماضي مع فريق نادي الرائد، وذلك في 28 مباراة فقط، وهو ما جعل الهلال السعودي يوقع مع اللاعب لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون ريال بعد منافسة قوية مع عدة أندية.