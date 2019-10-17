رياضة | المقاولون يتراجع عن أزمة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يتراجع عن أزمة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مسئولو نادي المقاولون العرب، عن أزمة مباراة الزمالك، حيث كان أبناء ذئاب الجبل قد قرروا عدم خوض مباراتهم أمام الفارس الأبيض، بعد غد السبت، على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز، بسبب تقديمها عن موعدها واستبدالها عن مواجهة أسوان، عقب تأجيل لقاء القمة 119.

وتراجع المقاولون، عن موقفهم بعدم خوض مباراة الزمالك يوم السبت، وذلك حفاظا على المسابقة المصرية، وعدم حدوث أزمة كبيرة في الفترة المقبلة، خاصة وأن إدارة الذئاب تحترم قرارات اتحاد الكرة.

وكان المقاولون، قد أرسل خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يعترض فيه على موعد مباراته بعد غد السبت فى الدورى أمام الزمالك، وتضمن الخطاب: "تغيير مواعيد المباريات أو تبديلها فى الجدول لأى ظروف طارئة يجب أن يكون بالاتفاق مع الأندية قبل صدور القرار".

وقام اتحاد الكرة بتقديم مواجهة الزمالك والمقاولون للسبت المقبل، بعد قرار الأمن بتأجيل مباراة القمة 119 بين الأهلي والزمالك، وجاء التقديم بسبب خوض الزمالك مباراة مع جينيراسيون السنغالي يوم 24 أكتوبر المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.