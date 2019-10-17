رياضة | أول مباراة في الدوري خارج إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول مباراة في الدوري خارج إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنوي رابطة الدوري الإسباني للمحترفين إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد في الليجا بولاية ميامي الأمريكية.

وستكون المباراة المقررة ديسمبر المقبل، أول مواجهة تابعة للرابطة تقام خارج إسبانيا.

وكشفت صحيفة "الكونفيدينسيال" عن أنه يجري الاتفاق بين الرابطة وناديي فياريال وأتلتيكو مدريد، على إقامة المباراة بملعب هارد روك.

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وقال فرناندو رويج رئيس نادي فياريال، في تصريحات إذاعية: "آمل أن تأتي هذه المرة ثمارها، بدأنا نرى ما إذا كان من الممكن إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد في ميامي".

وأضاف: "وافقنا نحن (فياريال) وأتلتيكو مدريد على اللعب في ميامي لكني أرغب في أن يكون هذا اتفاقا بالتراضي من الجميع.. لأني أعتقد أن نقل مباريات الليجا بعيدا عن إسبانيا، سيكون جيدا للجميع".

والتقى خوزيه مانويل يانيزا، نائب رئيس نادي فياريال، مع مسؤولي رابطة الدوري في مدريد، الثلاثاء الماضي، لمناقشة تفاصيل الاتفاق.