رياضة | أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يعد الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة أكثر المستفيدين في حال تأجيل مواجهة فريقه أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قد قررت إيقاف عثمان ديمبلي لمباراتين بسبب سوء سلوكه مع حكم مباراة فريقه أمام فياريال.
وتدرس لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تأجيل الكلاسيكو المقرر لها يوم ٢٦ من الشهر الجاري إلى شهر ديسمبر المقبل بسبب الإضراب في كتالونيا.
وفي حالة قررت اللجنة تأجيل الكلاسيكو فسيكون ديمبلي أبرز المستفيدين حيث سيغيب أمام إيبار وبلد الوليد لكنه سيكون حاضرًا في الموعد الجديد للكلاسيكو الذي سيتم تحديده في حالة التجديد.