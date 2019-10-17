رياضة | أكثر المستفيدين من تأجيل الكلاسيكو

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني قد قررت إيقاف عثمان ديمبلي لمباراتين بسبب سوء سلوكه مع حكم مباراة فريقه أمام فياريال.

وتدرس لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تأجيل الكلاسيكو المقرر لها يوم ٢٦ من الشهر الجاري إلى شهر ديسمبر المقبل بسبب الإضراب في كتالونيا.

وفي حالة قررت اللجنة تأجيل الكلاسيكو فسيكون ديمبلي أبرز المستفيدين حيث سيغيب أمام إيبار وبلد الوليد لكنه سيكون حاضرًا في الموعد الجديد للكلاسيكو الذي سيتم تحديده في حالة التجديد.