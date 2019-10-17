رياضة | الكشف عن موعد ظهور صفقة الموسم في النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موعد ظهور صفقة الموسم في النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعيش نادي النصر السعودي أوقات صعبة في هذه الفترة، خاصة بعد تراجع أداء الفريق ونتائجه عقب الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم من دور ربع النهائي على يد نادي السد القطري، وهو ما أدى إلى حالة من عدم التوازن والإستقرار داخل الفريق في الفترة الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية سعودية، إن إدارة النادي قد عقدت إجتماعات مطولة مع الجهاز الفني للفريق بقيادة روي فيتوريا، للحديث عن نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ولكن المدرب البرتغالي قد وعد الإدارة بقيادة الفريق من جديد نحو طريق الإنتصارات وخاصة في حالة عودة اللاعبين المصابين إلى الفريق مجددًا.

وأشارت مصادر رسمية داخل نادي النصر السعودي، أن واحد من أهم الأوراق التي ستعود في الفترة المقبلة إلى صفوف نادي النصر السعودي، اللاعب عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون السابق، والذي لقب بقنبلة الميركاتو الصيفي الأخير، والذي حسمها النادي العالمي بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد في الصيف الماضي.

وكان أدم قد غاب عن صفوف النصر منذ الإصابة التي تعرض لها مطلع الموسم الجاري، ولم يشارك في مباريات الفريق الأخيرة، ولكن أصبح من المؤكد أن يعود اللاعب من جديد إلى صفوف النادي بعد لقاء النصر أمام الهلال في ديربي الرياض، والمقرر له السابع والعشرين من أكتوبر الجاري.

يذكر أن نادي النصر يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 8 نقاط، بفارق 8 نقاط كاملة عن نادي الهلال السعودي صاحب المركز الأول برصيد 16 نقطة.