رياضة | مفاجأة.. كونتي خطف نجم الإنتر من أنياب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. كونتي خطف نجم الإنتر من أنياب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جيوفاني كارنيفالي الرئيس التنفيذي لفريق ساسولو الإيطالي، أن برشلونة الإسباني كان أقرب للتعاقد مع سينسي نجم وسط إنتر ميلان الحالي، ولكن كونتى مدرب النيترازوري أوصى إدارة فريقه بحسم الصفقة سريعا وهو ماتم.

وكان الإنتر قد ضم سينسي في الميركاتو الصيفي الأخير، قادمًا من ساسولو لمدة موسم على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

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وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن الرئيس التنفيذي لساسولو، أكد أن برشلونة كان مهتمًا للغاية بضم سينسي، وكانوا يطلقون عليه إنييستا إيطاليا".

وتابع: " أحد المسئولين داخل برشلونة طلب مني معلومات عن سينسي أكثر والتقيت بهم في برشلونة كثيرًا، لقد تابعوا سينسي كثيرًا معنا، لكن في النهاية كان إنتر أسرع".

واختتم: " انتهى كل شيء بحضور أنطونيو كونتي الذي كان يقاتل لحسم الصفقة، كنت سألتقي يوم الأثنين بنادي كبير خارج إيطاليا، لكن كل شيء حسم الجمعة بوجود كونتي وتوصل جميع الأطراف للاتفاق".