رياضة | ليونيل ميسي يحدد شرطا لإعلان موعد اعتزاله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليونيل ميسي يحدد شرطا لإعلان موعد اعتزاله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حاول ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني حصوله على جائزة الحذاء الذهبي للمرة 6 في مشواره، ليتناول الواقع الرياضي ومستقبله، في حوار أجرته معه صحيفة ماركا أكد خلاله أنه إذا ما شعر بعدم القدرة على اللعب، سيكون أول من يطالب باعتزاله.

قال نجم برشلونة (32 عاماً) رداً على سؤال حول إلى متى يفكر في مواصلة اللعب: "سأكتشف ذلك مع مرور الوقت، أنا شخصياً سأكون أول من يقول هذا يكفي، أو أنني لازلت أشعر أنني بحالة جيدة لمواصلة اللعب، سأكتشف الأمر مع مرور الأعوام".

وحول استهلاله الموسم بإصابة في العضلة النعلية أبعدته عن المشاركة لفترة أطول عن الملاعب، وكيف يتحامل على جسده الذي قد يطالبه بفترة راحة أكبر، قال: "هذا أمر صعب، فذهنياً أشعر أنني بحالة جيدة، وأن عمري لايزال 25 عاماً، وأنني لازلت قادراً على تقديم نفس الأداء المعهود، لكن الجسد هو الذي يقود، وهناك ظروف عليك أن تعتني فيها بنفسك بشكل أكبر عن السابق، أن تعد نفسك بشكل مختلف في التدريبات والمباريات".

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وعن تحوله مع مرور الوقت ليصبح لاعب وسط قال: "لا أعلم، يعتمد الأمر على ظروف كل مباراة، الآن بوجه عام أصبحت أعود أكثر للخلف لاستلام الكرة، ولكي أكون على اتصال معها ومع لاعبي الوسط، لا اعلم ماذا سيحدث في المستقبل؟".

وقال "البرغوث"، الذي سجل 36 هدفاً، إنه لا يحب الإشادة بنفسه "أفضّل أن يتحدث الناس عني، أعلم من أنا وما فعلته وما أنا قادر على فعله، لكني احتفظ بهذا لنفسي، بعدها لتقيمني الجماهير، لا أحب الحديث عن نفسي، لكني أحب ذلك عن المستوى الجماعي".