شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة الهلال تنتعش بمليون ريال والان مع التفاصيل

استقبلت خزينة نادي الهلال مبلغ مليون ريال من إدارة نادي التعاون، برئاسة محمد القاسم حيث قام الأخير بسداد المستحقات المالية لنادي الهلال، من صفقة انتقال عبدالمجيد السواط، لاعب فريق “السكري”.

شكوى الهلال ضد التعاون

وكانت إدارة الهلال ، برئاسة فهد بن نافل قد قدمت شكوى رسمية إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد نادي التعاون لعدم دفعها المستحقات المالية، بعد كسب “الزعيم” القضية وإلزام غرفة فض المنازعات لنادي “السكري” بدفع مليون و300 ألف ريال.

قضية الاعب عبد المجيد السواط

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وفي نفس السياق حصلت إدارة الهلال السعودي على حكم ضد نادي التعاون بدفع مليون و300 ألف ريال، بعد كسب القضية المرفوعة بخصوص عبدالمجيد السواط، اللاعب المنتقل من فريق “الزعيم” إلى “السكري” في الموسم قبل الماضي، بصفقة انتقال دائم حيث انعش فريق التعاون خزينة الهلال بمبلغ بقيمة مليون ريال، من العقوبة التي فرضتها غرفة فض المنازعات.

ترتيب الهلال والتعاون في الدوري السعودي

وفي سياق متصل يتصدر فريق الهلال ترتيب الدوري السعودي برصيد 16 نقطة جمعهم الفريق الأزرق مو خوض 6 مباريات تمكن من انتزاع الفوز في 5 جولات وتعادل في مناسبة وحيدة ولم يعرف الفريق الهزيمة حتى الآن.

على الجانب الآخر يحتل فريق التعاون المركز العاشر في جدول الدوري السعودي برصيد 7 نقاط من لعب 5 مباريات حيث تمكن الفريق من الفوز مبارتان وهُزم في مثلهما وتعادل في مباراة وحيدة.