شكرا لقرائتكم خبر عن اسطورة اليونايتد :ماني تفوق علي محمد صلاح والان مع التفاصيل

قال دارين فليتشر نجم مان يونايتد السابق، إن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الانجليزي استفاد كثيرًا من ايقاف زميله ونظيره في الملعب الدائم النجم المصري محمد صلاح هدفا ليفربول خلال الفترة القليلة الماضية.

واضاف فليتشر في تصريحات عبر شبكة "سكاي سبورتس"، أن الفرق المنافسة تركز اهتمامها بمحمد صلاح بشكل كبير وهذا ما يستفيد منه ماني جيدًا.

وأضاف :"شاهدنا فرق في المباريات الماضية تؤكد على ما أقوله، صلاح يقف قليلاً نتيجة اهتمام المدافعين به وهذا ما يجعل ماني يستفيد كثيرًا من هذه الخطوة".

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ويعتبر النجم السنغالي ماني محترف ليفربول الانلجيزي في الموسم الحالي بعد مرور 8 جولات على بداية الدوري الإنجليزي حيث وقع السنغالي خمسة أهداف ليكون متفوقًا على المصري صلاح بفارق هدف يتيم فقط.

وانتقل صاحب الـ35 عامًا للحديث عن ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد، قائلًا :"رغم غيابه عن التهديف منذ مباراة ليستر سيتي، لكن على يورجن كلوب توخي الحذر".

ويستعد ليفربول للخروج إلى ملعب "أولد ترافورد" من أجل ملاقاة منافسه مانشستر يونايتد مساء الأحد المقبل ضمن قمة الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، في المقابل يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد تسع نقاط.