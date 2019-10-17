شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل اتحاد جدة عن التجديد مع هداف الدوري والان مع التفاصيل
اقتربت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، من جسم ملف تجديد تعاقد البرازيلي رومارينيو المحترف فى صفوف الفريق بشكلٍ رسمي.
تجديد هداف الدوري السعودي
وكانت أنباء ترددت في الفترة الماضية، عن توصل إدارة نادي الاتحاد، لاتفاق مبدئي من أجل تجديد تعاقد البرازيلي رومارينيو هداف الدوري السعودي بعد 7 جولات برصيد 5 أهداف ، حيث رحب المحترف البرازيلي بتوقيع عقدٍ لمدة عامين.
تفاصيل عقد رومارينيو
وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة الاتحاد قد أرسلت العقد الجديد الذي اتفقت عليه مع رومارينيو، إلى وكيل النجم البرازيلي، ليتم اعتماده رسمياً.
وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن العقد الجديد للمحترف البرازيلي مع الاتحاد، قد شهد زيادة مالية للاعب، وسيمتد لموسمين إضافيين بدايةً من نهاية عقده الحالي.
هدافو الدوري السعودي
وفي سياق متصل شهدت قائمة الهدافين في الدوري السعودي منافسة شرسة بين رومارينيو مهاجم الاتحاد مع كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال حيث يتقاسم كل منهما صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 5 أهداف لكلاً منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر خطوة تفصل اتحاد جدة عن التجديد مع هداف الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.