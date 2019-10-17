شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة تفصل اتحاد جدة عن التجديد مع هداف الدوري والان مع التفاصيل

اقتربت إدارة نادي اتحاد جدة، برئاسة أنمار الحائلي، من جسم ملف تجديد تعاقد البرازيلي رومارينيو المحترف فى صفوف الفريق بشكلٍ رسمي.

تجديد هداف الدوري السعودي

وكانت أنباء ترددت في الفترة الماضية، عن توصل إدارة نادي الاتحاد، لاتفاق مبدئي من أجل تجديد تعاقد البرازيلي رومارينيو هداف الدوري السعودي بعد 7 جولات برصيد 5 أهداف ، حيث رحب المحترف البرازيلي بتوقيع عقدٍ لمدة عامين.

تفاصيل عقد رومارينيو

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وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن إدارة الاتحاد قد أرسلت العقد الجديد الذي اتفقت عليه مع رومارينيو، إلى وكيل النجم البرازيلي، ليتم اعتماده رسمياً.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن العقد الجديد للمحترف البرازيلي مع الاتحاد، قد شهد زيادة مالية للاعب، وسيمتد لموسمين إضافيين بدايةً من نهاية عقده الحالي.

هدافو الدوري السعودي

وفي سياق متصل شهدت قائمة الهدافين في الدوري السعودي منافسة شرسة بين رومارينيو مهاجم الاتحاد مع كارلوس إدواردو صانع ألعاب الهلال حيث يتقاسم كل منهما صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 5 أهداف لكلاً منهما.