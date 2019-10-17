شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يؤكد إستمراره في برشلونة ويرفض الإنتقال لنادي أخر والان مع التفاصيل

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد نادي برشلونة الإسباني، خلال إستضافته في صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن رفضه الإنتقال لنادي أخر واستمرارة في كتالونيا.

ميسي يتوج بالحذاء الذهبي

وتوج ميسي بجائزة الحذاء الذهبي للمرة السادسة في تاريخه بعدما تصدر قائمة الهدافين في الدوريات الأوروبية لموسم 2018/2019، بعد تسجيلة 36 هدف في الموسم الماضي، متفوقًا على كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الذي وصل عدد أهدافه لـ33 هدف.

واستطاع النجم الأرجنتيني تحقيق الجائزة للمرة السادسة في تاريخه، والثالثة على التوالي بعد تحقيقها في أعوام 2010، 2012، 2013، 2017، 2018.

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ميسي يرفض دعوة كريستيانو

ورفض ميسي فكرة الإنتقال لأي نادي أخر، خصوصاً بعد دعوة كريسنيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، للإنتقال للكالتشيو، مؤكداً أن كل شخض له أهداف وطموح.

وواصل النجم الأرجنتيني:" أنا سعيد في برشلونة، لأنني ألعب في أفضل نادي في العالم، ولا أفكر في الأنتقال لأي نادي أخر:"

وأكد البرغوث:"لا أفضل الحديث عن نفسي، أريد أن يتحدث الناس عني، فعندما أريد التحدث لا يمكن التحدث عن نفسي بل الحديث عن المجموعة كاملة".

وعن الأدوار المكلف بيها في أرضية الملعب، قال:" الأدوار التي أقوم بها تعتمد على سير المباراة، عندما أكون في وسط الملعب، ربما أكون لأستلام الكرة، ومع الوقت لا أدري ماذا سيحدث".