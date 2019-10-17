شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح فى تحدى جديد أمام الشياطين الحمر بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل
احتفل النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى بعيد ميلاد ابنته مكة، بطريقة مبتكرة وجديدة حيث تقمصت مكة الشخصية الكارتونية "موانا" فى الفيلم الشهير الذى يحمل نفس الاسم ، وارتدت بجانب والدها الملابس التى تشتهر بها هذه الشخصية.
ونشر محمد صلاح على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صور مع مكة وهما يحتفلا بعيد الميلاد، معلقا عليها :"أحضرت لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتى".
ويستعد محمد صلاح لقيادة ليفربول فى موقعة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل على ملعب "أولد ترافورد" فى قمة مباريات الجولة التاسعة من الدورى الإنجليزى الممتاز .
وبعد الانتهاء من فترة الراحه والاستشفاء من الاصابة يترقب الفرعون المصرى المشاركة الشياطين الحمر من اجل تسجيل اول اهدافه فى شباك دى خيا بعد سوء الحظ الذى صادفه فى مواجهته الموسمين الماضيين .
ونشرت صحيفة ليفر بول تقارير عن قدرة الثنائى محمد صلاح و أليسون بيكر على بدء كلاسيكو انجلترا مساء الاحد المقبل على ملعب أولد ترافورد .
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