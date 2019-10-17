شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وحكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف، اليوم الخميس، مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث تقام 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباريات اليوم على النحو التالي:
إف سى مصر والجونة: ينطلق اللقاء في الثالثة عصرًا، على استاد الكلية الحربية، ويديره الحكم عبدالعزيز السيد، ويعاونه رجب محمد ونور سعيد، وأحمد عبدالسميع حكمًا رابعًا.
إنبى والإنتاج الحربي: ينطلق اللقاء في الخامسة والنصف، على ملعب بتروسبورت، ويديره محمود بسيوني، ويعاونه عمر فتحي وهشام طلب، وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا.
مصر المقاصة والمصري: ينطلق اللقاء في الخامسة والنصف، على استاد الجيش بالسويس، ويديره محمد معروف، ويعاونه هاني خيري وعدي عيد، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا.
بيراميدز وسموحة: ينطلق اللقاء في الثامنة مساءً، ويديره محمد الصباحي، ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد عبدالغني، وأحمد صالح حكمًا رابعًا.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد وحكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.