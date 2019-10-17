شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وحكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف، اليوم الخميس، مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، حيث تقام 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة جمال الغندور، أسماء حكام مباريات اليوم على النحو التالي:

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إف سى مصر والجونة: ينطلق اللقاء في الثالثة عصرًا، على استاد الكلية الحربية، ويديره الحكم عبدالعزيز السيد، ويعاونه رجب محمد ونور سعيد، وأحمد عبدالسميع حكمًا رابعًا.

إنبى والإنتاج الحربي: ينطلق اللقاء في الخامسة والنصف، على ملعب بتروسبورت، ويديره محمود بسيوني، ويعاونه عمر فتحي وهشام طلب، وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا.

مصر المقاصة والمصري: ينطلق اللقاء في الخامسة والنصف، على استاد الجيش بالسويس، ويديره محمد معروف، ويعاونه هاني خيري وعدي عيد، ومحمد عمارة حكمًا رابعًا.

بيراميدز وسموحة: ينطلق اللقاء في الثامنة مساءً، ويديره محمد الصباحي، ويعاونه محمود أبوالرجال وأحمد عبدالغني، وأحمد صالح حكمًا رابعًا.