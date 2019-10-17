أوزيل باق "حتى 2021" مع أرسنال برغم تهميشه

الخميس 17 أكتوبر 2019

سيبقى صانع الالعاب الالماني مسعود أوزيل مع ناديه ارسنال الانجليزي لكرة القدم حتى نهاية عقده "في صيف 2021"، بحسب ما قال في حديث صحافي برغم عدم استخدامه اساسيا من قبل مدربه الاسباني أوناي ايمري.



وقال اللاعب الدولي السابق في حديث مع موقع "ذي أثلتيك" الالكتروني "ارتبط بعقد حتى صيف 2021 وسابقى حتى انتهائه"، معلقا على شائعات رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يشارك اوزيل أساسيا منذ مطلع الموسم سوى في مباراتين من أصل 11 لفريق "المدفعجية"، وذلك بعد موسم مخيب في 2018-2019 "قد تمر في ظروف صعبة كما يحصل الآن، لكنها ليست سببا للهرب ولن أقوم بذلك".

ومنذ وصوله في عام 2013، أصبح أوزيل رابع أفضل ممرر في الدوري الانكليزي، لكن تأثيره تراجع في عهد المدرب ايمري.

وتابع "كان (المدرب الفرنسي السابق) ارسين فينغر عنصرا رئيسا في سبب قدومي الى ارسنال (لكن..) حتى عندما رحل أردت البقاء".

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وكان ايمري أعلن مؤخرا ان اوزيل لا يلعب أساسيا لان "آخرين يستحقون أكثر منه".

وأضاف اللاعب الالماني المقتنع بالعودة "عملت مع أحد أبرز المدربين في العالم، أرسين فينغر، جوزيه مورينيو، يواكيم لوف، واحترمتهم كثيرا. الأمر مماثل مع أوناي".

وأردف لاعب ريال مدريد الاسباني السابق قائلا "سألعب. أثق بقدرتي على تقديم المتوقع مني، واريد مساعدة النادي على تحقيق أهدافه".

وتحدث أوزيل عن الاعتداء المسلح الذي تعرض له عندما كان رفقة زميله البوسني سياد كولاشيناتس وزوجته أمينة في يوليو الماضي "لم نتعرض لضرر كبير، وهذا الاهم، زوجتي أرادت الرحيل (من لندن) فورا. لم تعد تشعر بالأمان".

وأضاف "عدت الى التدريب وكنت أتدرب بشكل صحيح، لكن عقلي بقي مع زوجتي في البيت كنت أقول لنفسي حسنا، تدرب جيدا وعد بعد ذلك الى جانب زوجتك".

وختم "عشنا أسابيع صعبة، لكن لم ارغب بترك لندن ابدا. والان، حتى بالنسبة لزوجتي، فالأمور على ما يرام".