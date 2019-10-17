نية في نقل مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد إلى ميامي

الخميس 17 أكتوبر 2019

تدرس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم للمحترفين إقامة المباراة التي تجمع بين فياريال وأتلتيكو مدريد في الدوري، بولاية ميامي الأمريكية.



وستكون المباراة التي ستقام يوم 8 ديسمبر، هي أول مباراة تابعة للرابطة تقام خارج إسبانيا.

وذكرت صحيفة "الكونفيدينسيال"، أنه يجري الاتفاق بين الرابطة وناديي فياريال وأتلتيكو مدريد على إقامة المباراة بملعب هارد روك.

وقال فرناندو رويج رئيس نادي فياريال في تصريحات إذاعية :"آمل أن تأتي هذه المرة ثمارها. بدأنا نرى ما إذا كان من الممكن إقامة مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد في ميامي".

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وأضاف :"وافقنا نحن (فياريال) وأتلتيكو مدريد على اللعب في ميامي، ولكني أرغب في أن يكون هذا اتفاق بالتراضي من الجميع".

وأكد :"أرغب في أن يكون هذا الاتفاق بالتراضي لأنني أعتقد أن نقل مباريات الدوري الإسباني بعيدا عن إسبانيا سيكون جيدا للجميع".

والتقى خوزيه مانويل يانيزا نائي رئيس نادي فياريال مع مسؤولي رابطة الدوري في مدريد الثلاثاء الماضي لمناقشة تفاصيل الاتفاق واعطائه الضوء الأخضر".

وسيقوم نادي فياريال بإعادة أموال لجماهيره في حال إقامة المباراة خارج ملعب الفريق.