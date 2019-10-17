شكرا لقرائتكم المنتخب يتواصل مع كهربا لحثه على التركيز والاجتهاد مع أفيس البرتغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدير بالذكر أن حسام البدرى سبق وأعلن أن كهربا ضمن اللاعبين الذين يرغب فى ضمهم، وكان يفكر فى ضمه خلال المعسكر الأخير إلا أن عدم مشاركة اللاعب بانتظام مع ناديه البرتغالى حال دون ذلك.
كان محمود كهربا قد خرج من حسابات حسام البدري فى المسعكر المنقضى الذى أقيم خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر تخلله ودية أمام بوتسوانا انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي.
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