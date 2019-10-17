شكرا لقرائتكم المنتخب يتواصل مع كهربا لحثه على التركيز والاجتهاد مع أفيس البرتغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، من محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى، التركيز والاجتهاد مع فريقه، مستغلين تواجده فى القاهرة لقضاء إجازة قصيرة بسبب فترة التوقف الدولى.

وكشف مسئولو المنتخب للاعب أنه تحت منظار حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب، قبل إعلان قائمة المحترفين لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى، وطلبوا منه التركيز مع فريقه لإستعادة مستواه فى أقرب وقت.

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جدير بالذكر أن حسام البدرى سبق وأعلن أن كهربا ضمن اللاعبين الذين يرغب فى ضمهم، وكان يفكر فى ضمه خلال المعسكر الأخير إلا أن عدم مشاركة اللاعب بانتظام مع ناديه البرتغالى حال دون ذلك.

كان محمود كهربا قد خرج من حسابات حسام البدري فى المسعكر المنقضى الذى أقيم خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر تخلله ودية أمام بوتسوانا انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي.