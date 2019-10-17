شكرا لقرائتكم إقامة مباريات دور الـ64 و32 لكأس مصر أول نوفمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو اتحاد الكرة، على إقامة مباريات دور الـ64 و32 لكأس مصر للموسم الجارى 2019 – 2020 فى الأول من نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر.

من المقرر أن تتوقف مسابقة الدورى الممتاز يوم 28 أكتوبر الجارى بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبى، الذى يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تقام مباريات دور الـ64 و32 لكأس مصر والتى يشارك فيها أندية الدورى الممتاز ضد المتأهلين من دوريات القسم الرابع والثالث والثانى.

كان اتحاد الكرة قد قرر مشاركة أندية الدورى الممتاز فى كأس مصر بداية من دور الـ64 وليس دور الـ32 كما كان يحدث من قبل.