شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحيل المحرضين على عدم خوض مباريات كأس مصر للانضباط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك بعض من يحرضون الأندية على عدم لعب مباريات الدور التمهيدى لكأس مصر، وتم معاقبة هذه الأندية الـ14 بغرامة مالية 50 ألف جنيه على كل نادى إلى جانب منعهم من المشاركة الموسم المقبل بكأس مصر.

أضاف مسئولو اتحاد الكرة ، هناك بند فى لجنة الانضباط بإحالة أى من يحرض على الشغب أو الخروج عن النص، للجنة لمعاقبته بما يترأى مع الفعل الذى قام به، وهو ما سيتم العمل عليه وتقديم المحرضين للجنة لمعاقبتهم بعد تردد أنباء عن التحريض من قبل بعض الأشخاص للأندية على ذلك لإحراج اتحاد الكرة.

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وكان عدد من المباريات وصل عددها إلى 7 مواجهات قد تم إلغاءها لعدم خوض الفرق للمباريات على الرغم من تواجد هذه الفرق فى أرض الملعب وتم معاقبتهم بغرامة مالية 50 ألف جنيه واستبعادهم عن كأس مصر.