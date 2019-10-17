شكرا لقرائتكم عيد ميلاد سعيد يا هلال.. لقطة ختام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكمل الهلال يوم الأربعاء 62 عاماً منذ تأسيسه في خمسينيات القرن الماضي، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والإقليمية والقارية.

عيد ميلاد الهلال الـ62 جاء وسط أفراح زرقاء، فالهلال يتصدر ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ووضع قدماً في نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه ذهاباً على السد القطري بأرض الأخير 4-1.