شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتواصل مع كهربا قبل إعلان قائمة مباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى مع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى، مستغلين تواجده فى القاهرة لقضاء إجازة قصيرة بسبب فترة التوقف الدولى.

وأكد مسئولو المنتخب للاعب أنه تحت منظار حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب قبل إعلان قائمة المحترفين لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى، وطلبوا منه التركيز مع فريقه لاستعادة مستواه فى أقرب وقت.

يذكر أن حسام البدرى سبق وأعلن أن كهربا ضمن اللاعبين الذين يرغب فى ضمهم لصفوف المنتخب، وكان يفكر فى ضمه خلال المعسكر الأخير إلا أن عدم مشاركة اللاعب بانتظام مع ناديه البرتغالى حال دون ذلك.

وكان محمود كهربا قد خرج من حسابات حسام البدرى فى المسعكر المنقضى الذى أقيم خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر تخلله ودية أمام بوتسوانا انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى.