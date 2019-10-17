اخبار الرياضه

المنتخب يتواصل مع كهربا قبل إعلان قائمة مباراتى كينيا وجزر القمر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يتواصل مع كهربا قبل إعلان قائمة مباراتى كينيا وجزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى مع محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالى، مستغلين تواجده فى القاهرة لقضاء إجازة قصيرة بسبب فترة التوقف الدولى.

وأكد مسئولو المنتخب للاعب أنه تحت منظار حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب قبل إعلان قائمة المحترفين لمواجهتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 14 و18 نوفمبر الجارى، وطلبوا منه التركيز مع فريقه لاستعادة مستواه فى أقرب وقت.

يذكر أن حسام البدرى سبق وأعلن أن كهربا ضمن اللاعبين الذين يرغب فى ضمهم لصفوف المنتخب، وكان يفكر فى ضمه خلال المعسكر الأخير إلا أن عدم مشاركة اللاعب بانتظام مع ناديه البرتغالى حال دون ذلك.

وكان محمود كهربا قد خرج من حسابات حسام البدرى فى المسعكر المنقضى الذى أقيم خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر تخلله ودية أمام بوتسوانا انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المنتخب يتواصل مع كهربا قبل إعلان قائمة مباراتى كينيا وجزر القمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا