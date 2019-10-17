شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دورى الـ64 و32 لكأس مصر فى الأول من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة على إقامة مباريات دورى الـ64 و32 لكأس مصر للموسم الجارى 2019 – 2020 فى الأول من نوفمبر حتى 9 من نفس الشهر.

ومن المقرر أن تتوقف مسابقة الدورى الممتاز يوم 28 أكتوبر الجارى بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر الأوليمبي الذى يستعد لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

تقام مباريات دور الـ64 و32 لكأس مصر والتى يشارك فيها أندية الدورى الممتاز ضد المتأهلين من دوريات القسم الرابع والثالث والثانى.

كان اتحاد الكرة قد قرر مشاركة أندية الدورى الممتاز فى كأس مصر بداية من دور الـ64 و ليس دور الـ32 كما كان يحدث من قبل.