شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفع شعار "لسنا أبناء البطة السوداء" قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، أن مباراة اليوم التى تجمع الفريق مع بيراميدز فى الجولة الرابعة من مباريات الدورى ستقام تحت شعار " لسنا أبناء البطة السوداء".

وكتب فرج عامر، على صفحته بتويتر، "سموحة اليوم أمام بيراميدز تحت شعار نحن لسنا أبناء البطة السودة"، فى إشارة منه إلى تصريحاته التليفزيونية فى وقت سابق بضرورة تأجيل مباريات الجولة الرابعة بعد تأجيل لقاء القمة بين الأهلى والزمالك والذى كان مقررا إقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى.

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ويدخل سموحة مباراة اليوم بحثاً عن العودة لقطار الانتصارات بعدما خسر أول مباراة أمام الأهلى بهدف ثم التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق فيما فاز سموحة على إنبى بهدفين مقابل هدف.

وسبق لفرج عامر أن قال فى تصريحات تليفزيونية، "يجب أن تؤجل مباريات الجولة الرابعة من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، بعد تأجيل مباراة القمة"، وأشار رئيس سموحة إلى أن فريقه يعانى من ظروف صعبة خاصة بعد إصابة فوزى الحناوى وبعض اللاعبين، مؤكداً أنه سوف يرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة اليوم، لطلب تأجيل مباراة بيراميدز.

ويلتقى سموحة مع بيراميدز فى الثامنة مساء اليوم بالجولة الرابعة من بطولة الدورى فى اللقاء الذى يقام على استاد الدفاع الجوى.