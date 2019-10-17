شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الجبلاية تقلص الجمعية العمومية لـ106 أندية قبل انتخابات 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر اتحاد الكرة على تقليص عدد الأندية التى لها حق التصويت فى انتخابات الجبلاية المقبلة، والتى ستقام العام المقبل 2020، إلى 106 أندية بدلا من 222 ناديا.

وتهدف اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لتقليص عدد الأندية أعضاء الجمعية العمومية، التى لها حق التصويت فى الانتخابات، بحيث تقام الانتخابات المقبلة فى إطار من النزاهة حتى تفرز الأفضل.

اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة لجأت لفكرة تقليص عدد الأندية بناءً على نتائج مباريات الكأس وفقا للوائح الفيفا، لاسيما أنه فى حال طرح هذا الاقتراح خلال الجمعية العمومية المقبلة سيتم رفضه من معظم الأندية التى ترغب فى الحفاظ على صوتها فى الانتخابات المقبلة.

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