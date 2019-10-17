7 أرقام لـ إف سى مصر والجونة فى الدورى قبل مواجهة الكلية الحربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد نادى إف سي مصر الوافد الجديد للدورى الممتاز لخوض مباراته الثالثة بالمسابقة المحلية أمام الجونة، والمحدد لها الثالثة عصراً على ملعب الكلية الحربية فى افتتاح الجولة الرابعة بالدورى الممتاز للموسم المحلى 2019 / 2020.
ويسعى نادى مصر لتحقيق الفوز فى هذه المواجهة فى ظل المعنويات المرتفعة بعد الحصول على نقطة بالتعادل أمام الزمالك فى الجولة الثالثة.
فيما يسعى الجونة لمواصلة الفوز بعدما حصل على ثلاث نقاط فى الجولة الماضية بالفوز على مصر المقاصة بهدف دون رد.
ويبدو أن كلا الفريقين لديه دافع الفوز من أجل التقدم فى جدول ترتيب الدورى الممتاز منذ الجولات الأولى للابتعاد عن الدخول فى النفق المظلم مبكراً.
ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ نادى مصر و الجونة فى الدورى قبل مواجهة اليوم فى الجدول التالى :
نادى مصر و الجونة
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