فايلر يدرس ضم محمد محمود لقائمة الأهلي أمام الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى رينيه فايلر ضم محمد محمود لقائمة الفريق فى مباراة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، بالجولة الخامسة لبطولة الدورى بعد تماثل اللاعب للشفاء من إصابته الطويلة الأخيرة.
وتعرض محمد محمود لإصابة بقطع فى الرباط الصليبى خلال يناير الماضى بعد أيام من انضمامه للقلعة الحمراء قادماً من وادى دجلة.
وتماثل محمد محمود من إصابته الأخيرة وانتظم فى تدريبات الفريق وشارك فى ودية الإعلاميين الاثنين الماضى والتى فاز فيها الأهلى بهدف نظيف وظهر خلالها بشكل جيد للغاية.
وبات محمد محمود لائقاً من الناحية الفنية والطبية وينتظر الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة فى المباريات، لذا يتطلع فايلر لضمّه لقائمة الفريق أمام الجونة تمهيداً للدفع به إذا سمحت ظروف المباراة بذلك.
يذكر أن الاهلى كان سيواجه الزمالك بعد غد، السبت، فى الجولة الرابعة للدورى لكن المباراة تم تأجيلها لدواع أمنية.
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