شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب اليونايتد سيعزز تشكيلته في يناير والان مع التفاصيل

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن فريقه سيسعى للتعاقد مع لاعب أو اثنين في يناير لتحسين فرصه في إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي لكنه لن ينفق الكثير على الانتقالات أو الرواتب.

ويحتل يونايتد حاليا المركز 12 في الدوري قبل مواجهة على ملعبه أمام ليفربول المتصدر يوم الأحد وذلك بعد بداية سيئة للموسم شهدت أيضا إصابة لاعبين بارزين.

وشهد سولشار مغادرة ثنائي الهجوم روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز للفريق قبل انطلاق الموسم دون تعويضهما كما يغيب الحارس ديفيد دي خيا ولاعب الوسط بول بوجبا بسبب الإصابة.

وأبلغ سولشار شبكة سكاي سبورتس "نبحث عن التعاقد مع لاعب أو ثنين. لو حصلنا على مبتغانا ووجدنا العناصر المناسبة في يناير فاننا سنفعل شيئا. لو لم يحدث ذلك فإن المجموعة الحالية ستبذل قصارى جهدها (لإنهاء الموسم في المربع الذهبي)".

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وتابع "لن أضم لاعبين بعقود ضخمة ورواتب باهظة إذا لم يخدموا الفريق والمجموعة كلها في المستقبل. الأموال المتاحة لتعزيز الفريق في يناير وكذلك في الصيف".

واستهل يونايتد الموسم بالفوز 4-صفر على تشيلسي لكنه سجل خمسة أهداف في سبع مباريات في الدوري من وقتها وقال سولشار إن إصابة المهاجم أنطوني مارسيال، الذي لم يلعب منذ اغسطس ، لعبت دورا في هذه المعاناة.

وقال لاعب يونايتد السابق البالغ من العمر 46 عاما "هناك أسباب كثيرة لكن إصابة أنطوني من بينها".

وتابع "صناعة الفرص من التحديات التي تواجهنا".

وتابع "نحاول التدرب على أساليب مختلفة كل أسبوع. عندما يستعيد اللاعبون لياقتهم فإنني سأجعل ماركوس وأنطوني يسجلان هذه الفرص".