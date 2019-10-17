شكرا لقرائتكم خبر عن حضور قياسي خلال المواجهة الودية بين سيدات إنجلترا وألمانيا والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الخميس أن مباراة كرة القدم الودية التي تجمع المنتخب الإنجليزي للسيدات مع ضيفه الألماني من المقرر أن تسجل رقما قياسيا جديدا في الحضور الجماهيري لمباريات المنتخب الإنجليزي فى أنجلترا.

وأوضح اتحاد الكرة الإنجليزي أن المباراة الودية التي تقام في الرابع من نوفمبر المقبل ستشهد حضور 90 الف مشجع.

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وكان الرقم القياسي السابق للحضور الجماهيري في مباريات السيدات المقامة في إنجلترا يبلغ 80 الف و23 مشجع وذلك خلال المباراة التي جمعت بين أمريكا واليابان في نهائي منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد لندن.

ويبلغ الرقم القياسي العالمي للحضور الجماهيري في مباريات السيدات 90 الف و125 مشجع وكان ذلك في المباراة التي فازت فيها أمريكا على الصين في نهائي كأس العالم1999.

أما أكثر مباراة للمنتخب الإنجليزي شهدت حضورا جماهيريا فكانت تلك التي جمعت بين إنجلترا وألمانيا على استاد ويمبلي في 2014 حيث تابعها حوالي 45 و619 مشجع.