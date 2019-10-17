شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. خيمينيز مديرا فنيا للوحدة الإماراتي والان مع التفاصيل

أعلن نادي الوحدة الإماراتي لكرة القدم، اليوم الخميس، التعاقد مع الإسباني مانويل خيمينيز لتدريب الفريق الأول خلفا للهولندي موريس شتاين اذلي أقيل من منصبه.

وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لكرة القدم :"تعلن شركة الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الإسباني مانويل خيمينز لمدة موسم متمنين له وللفريق التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة".

ويحتل الوحدة المركز العاشر في دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث حقق الفريق انتصارا وحيدا وخسر في مباراتين.

ويستعد الوحدة لمواجهة النصر يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي الإماراتي.