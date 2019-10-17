شكرا لقرائتكم خبر عن كلينسمان يقترب من تدريب منتخب الإكوادور والان مع التفاصيل

ذكرت تقارير صحفية اليوم الخميس أن يورجن كلينسان لاعب ومدرب منتخب ألمانيا سابقا سيصبح المدير الفني الجديد لمنتخب الإكوادور. ونقلت صحيفة "ال يونيفيرسو" الإكوادورية عن مصدر باتحاد الكرة قوله أن كلينسمان اقترب بقوة من المنصب. الصحيفة لم تكشف عن مزيد من التفاصيل في هذا الصدد. Advertisements وكانت أخر محطة لكلينسمان خلال مسيرته التدريبية في 2016 عندما كان يتولى تدريب منتخب أمريكا. كان كلينسمان فاز بلقب كأس العالم عندما كان لاعبا مع منتخب ألمانيا الغربية في .1990 كما تولى كلينسمان تدريب المنتخب الألماني في كأس العالم 2006 ودرب بايرن ميونخ كما تولى منصب الرجل الأول في المنتخب الأمريكي لمدة خمس سنوات، قبل أن يرحل عنه في نوفمبر .2016

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كلينسمان يقترب من تدريب منتخب الإكوادور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.