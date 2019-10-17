شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على صعوبات ريال مدريد بعد تأجيل الكلاسيكو الإسباني والان مع التفاصيل

تناولت بعض الصحف الاسبانية عن الصعوبات التى يمر بها الفريق الملكى بعد أزمة تأجيل الكلاسيكو الاسبانى مع برشلونة والمقرر اقامته 26 أكتوبر على ملعب الكامب نو ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى الاسبانى .

إصابة غاريث بيل

لن يتمكن غاريث بيل من اللحاق بمباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا السبت المقبل بسبب الإصابة، كذلك تحوم شكوك كبيرة حول إمكانية عودة اللاعب أمام غلطة سراي ضمن الجولة الثالثة لدوري الأبطال الأسبوع المقبل.

وبعد الفحوصات أتضح أن مازال اللاعب يعاني من آلام في ربلة الساق اليسرى والتي تعرض لها خلال مباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا يوم الأحد الماضي في تصفيات أمم أوروبا (يورو 2020).

Advertisements

ويأمل الريال في لحاق بيل بمواجهة جالاطا سراي بثالث مواجهات دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا،يوم الثلاثاء المقبل والذي مطالب فيها الفريق الملكي بحصد الثلاثة نقاط.

وفى سياق متصل تأكد عدم حصول كاسيميرو سوى على ثلاث بطاقات صفراء فأنه أصبح جاهزاً للتواجد أمام مايوركا في تاسع جولات الليجا مع قلق غيابه عن الكلاسيكو .

وأصبح كاسيميرو أقرب للتواجد أمام مايوركا من فالفيردي ، الذي سيكون أخر العائدين لتدريبات الريال بسبب مشاركته مع منتخب الآوروجواي حيث أصبح بديل البرازيلي حال عدم مشاركته بسبب القلق من الإيقاف .