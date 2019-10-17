اخبار الرياضه

مصير أوزيل من إنتقالات الميركاتو الشتوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصير أوزيل من إنتقالات الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

أصبح بقاء الألماني مسعود أوزيل في آرسنال محل شك، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق أوناي أيمري ونشرت صحيفة ذا صن تقارير تفيد بأن مسعود أوزيل عرض منزله في لندن للبيع، في إشارة جديدة إلى اقتراب رحيل اللاعب عن أرسنال خلال الميركاتو الشتوي المقبل. ويعد الألماني ضمن اهتمامات فنربخشة التركي وأندية أوروبية أخرى وكانت مصادر قد أفادت بإقتراب أوزيل من الانتقال لآحد أندية الدوري التركي، خلال ميركاتو يناير القادمة.

تصريحات الصحف الإنجليزية

وتناولت الصحف الإنجليزية خطة إيمري في انتقالات الآرسنال حيث سيحاول التخلص من آوزيل ببيعه بصورة نهائية لأحد الأندية التي تهتم بالتعاقد معه بيما سيحاول إقناع بالتخلي عن خدمات سيبايوس بعد إنتهاء فترة الإعارة التي تربط بينه وبين الجاترز، وذلك في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم.

Advertisements

تصريحات صحفية لـ مسعود أوزيل لاعب الأرسنال

وفى تصريحات صحفية خرج آوزيل عن حاجز الصمت حول مايثار عن رحيله عن الآرسنال في ظل تجميد إيمري له حيث صرح على أنه لا نية لديه للرحيل عن النادي الإنجليزي .

وأكد :، ” لدي عقد حتى صيف 2021 وسأبقى حتى ذلك الحين"، مشيراً الى انه يأتى  عليك أوقات عصيبة تمر بها  مثل هذا ، لكن هذا ليس سببًا للهرب ولا أريد ذلك ، ففي الآونة الأخيرة كانت الأمور صعبة وتغير الكثير لكنني فخور بأن أكون لاعبًا في أرسنال ، وأنا سعيد هنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصير أوزيل من إنتقالات الميركاتو الشتوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا