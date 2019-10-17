شكرا لقرائتكم خبر عن مصير أوزيل من إنتقالات الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل

أصبح بقاء الألماني مسعود أوزيل في آرسنال محل شك، بعد خروجه من حسابات مدرب الفريق أوناي أيمري ونشرت صحيفة ذا صن تقارير تفيد بأن مسعود أوزيل عرض منزله في لندن للبيع، في إشارة جديدة إلى اقتراب رحيل اللاعب عن أرسنال خلال الميركاتو الشتوي المقبل. ويعد الألماني ضمن اهتمامات فنربخشة التركي وأندية أوروبية أخرى وكانت مصادر قد أفادت بإقتراب أوزيل من الانتقال لآحد أندية الدوري التركي، خلال ميركاتو يناير القادمة.

تصريحات الصحف الإنجليزية

وتناولت الصحف الإنجليزية خطة إيمري في انتقالات الآرسنال حيث سيحاول التخلص من آوزيل ببيعه بصورة نهائية لأحد الأندية التي تهتم بالتعاقد معه بيما سيحاول إقناع ريال مدريد بالتخلي عن خدمات سيبايوس بعد إنتهاء فترة الإعارة التي تربط بينه وبين الجاترز، وذلك في ظل المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم.

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تصريحات صحفية لـ مسعود أوزيل لاعب الأرسنال

وفى تصريحات صحفية خرج آوزيل عن حاجز الصمت حول مايثار عن رحيله عن الآرسنال في ظل تجميد إيمري له حيث صرح على أنه لا نية لديه للرحيل عن النادي الإنجليزي .

وأكد :، ” لدي عقد حتى صيف 2021 وسأبقى حتى ذلك الحين"، مشيراً الى انه يأتى عليك أوقات عصيبة تمر بها مثل هذا ، لكن هذا ليس سببًا للهرب ولا أريد ذلك ، ففي الآونة الأخيرة كانت الأمور صعبة وتغير الكثير لكنني فخور بأن أكون لاعبًا في أرسنال ، وأنا سعيد هنا".