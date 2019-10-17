تعرف على نتائج منافسات الدوري التنشيطي لأندية المهرة

الخميس 17 أكتوبر 2019

نتائج منافسات الدوري التنشيطي لأندية المهرة

الخليج 365 - سيحوت

فاز فريق فرتك على الأخوين بثلاثية نظيفة ، فيما أمطر فريق قشن مرمي مرمى ضبوت بسبعة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الدوري التنشيطي لكرة القدم لأندية المهرة التي تقام على ملعب مخبال بالغيضة تحت إشراف مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة وينظمه فرع اتحاد الكرة ، برعاية المحافظ الشيخ راجح باكريت وبدعم من وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة بمشاركة جميع الأندية.



وكان فريق الساحل بسيحوت قد فاز على فريق حوف في لقاء الافتتاح بهدف نظيف سجله اللاعب ياسر العكيشي في د. 10 من زمن الشوط الثاني.

وفي الحفل الافتتاحي للبطولة أكد وكيل المحافظة الأول الأستاذ مختار بن عويض اهتمام السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت بقطاع الشباب والرياضة ودعم الأندية والمواهب الرياضية، مبدياً استعداده تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح البطولة وتحقيق أهدافها المرجوة في تطوير لعبة كرة القدم وتنشيط الأندية استعدادا لدوري المحافظة الرسمي واستغلال فرصة اللعب على ملعب مخبال بعد تعشيبه ضمن مشروع اعادة تأهيله.

ونقل الوكيل بن عويّض إلى شباب الأندية تحيات وتهاني المحافظ باكريت بمناسبة عيد 14 اكتوبر وتعشيب الملعب.

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من جانبه أشار نائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة الكابتن عادل رزق أهمية تعشيب الملعب في تطوير قدرات ومهارات اللاعبين وصقلها للأفضل ، مشيدا بالدعم الكبير الذي يقدمه المحافظ باكريت لقطاع الشباب والرياضة والأندية وتفعيل دور الألعاب الرياضية وتشجيع المواهب الشابة وحرصه على تعشيب الملاعب وإقامة المنشآت الرياضية.

كما أشاد بدور ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة في رعاية المسابقات الرياضية وتقديم الحوافز والجوائز النقدية والعينية، داعيا القطاع الخاص ورجال للمساهمة بدعم مثل هذه الأنشطة الرياضية.

واستعرض عادل رزق الجهود الجبارة التي بذلها مكتب الشباب والرياضة من أجل إقامة هذا الدوري سعيا لإنجاحه فنياً وجماهيرياً على قاعدة التنافس الرياضي الشريف، معلنا عن بدء الدوري التنشيطي ومهنئا الجماهير الحاضرة بالعيد56 لثورة 14اكنوبر المجيدة.

وفي نهاية المباراة قام الوكيل الأول ونائب مدير عام مكتب الشباب والرياضة بتسليم كابتن فريق الساحل كأس 14 اكتوبر .

كما تم سحب جائزة للجمهور وهي ثلاجة منزلية مقدمة من وكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة وجائزة أفضل لاعب التي تقدمها الوكالة في كل مباراة.

حضر المباراة الافتتاحية رئيس اتحاد كرة القدم الاثنين عمر وعدد من المسؤولين ورؤساء الأندية.