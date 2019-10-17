شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقلص الجمعية العمومية إلى 106 أندية قبل انتخابات 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر اتحاد الكرة، على تقليص عدد الأندية التى لها حق التصويت فى انتخابات الجبلاية المقبلة، والتى ستقام العام المقبل 2020، إلى 106 أندية بدلا من 222 ناديا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أنه سيتم استبعاد أندية القسم الثالث التى تخرج من الأدوار التمهيدية لكأس مصر، وسيتم تصفية هذه الأندية إلى 52 ناديا فقط، يتم إضافتهم إلى 36 ناديا بالقسم الثانى، و18 ناديا بالدورى الممتاز، لتصبح هذه الأندية هى فقط التى لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس جديد وعددهم 106 أندية.

تابع أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تهدف إلى تقليص عدد الأندية أعضاء الجمعية العمومية، التى لها حق التصويت فى الانتخابات، بحيث تقام الانتخابات المقبلة فى إطار من النزاهة حتى تفرز الأفضل.

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أضاف أن اللجنة الخماسية لجأت لفكرة تقليص عدد الأندية بناء على نتائج مباريات الكأس وفقا للوائح الفيفا، لاسيما أنه فى حالة طرح هذا الاقتراح خلال الجمعية العمومية المقبلة سيتم رفضه من معظم الأندية التى ترغب فى الحفاظ على صوتها فى الانتخابات المقبلة.